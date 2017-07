INDUSTRIA: A MAGGIO BALZO FATTURATO +1,5% SU MESE, +7,6% SU ANNO (2)

25 luglio 2017- 10:33

(AdnKronos) - L’andamento congiunturale del fatturato a maggio è dovuto a incrementi sia sul mercato interno (+1,6%), sia su quello estero (+1,2%). Gli indici destagionalizzati del fatturato segnano incrementi congiunturali per tutti i raggruppamenti principali di industria a eccezione dell’energia (-7,2%), particolarmente rilevante per i beni intermedi (+3,1%).L’indice grezzo del fatturato cresce, in termini tendenziali, del 7,5%: il contributo più ampio a tale incremento viene dalla componente interna dei beni intermedi. Per il fatturato l’incremento tendenziale più rilevante si registra nella metallurgia (+14,1%), mentre l’unica diminuzione riguarda le altre industrie manifatturiere (-5,9%).