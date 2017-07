INDUSTRIA: A MAGGIO ORDINATIVI +4,3% SU MESE, +13,7% SU ANNO

25 luglio 2017- 10:19

Roma, 25 lug. (AdnKronos) - Pieno di ordini per l'industria nel mese di maggio. Per gli ordinativi si registra un incremento congiunturale del 4,3%. Nella media degli ultimi tre mesi l’indice subisce tuttavia una flessione pari all’1,0%. Nel confronto con il mese di maggio 2016, l’indice grezzo degli ordinativi segna un aumento del 13,7%. Tutti i settori registrano incrementi, particolarmente rilevante per la fabbricazione di mezzi di trasporto (+19,5%). E' quanto emerge dalle rilevazioni diffuse oggi dall'Istat.