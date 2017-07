INDUSTRIA: A MAGGIO ORDINATIVI +4,3% SU MESE, +13,7% SU ANNO (2)

25 luglio 2017- 10:57

(AdnKronos) - Anche per gli ordinativi, come per il fatturato, l'andamento congiunturale mostra un incremento sia sul mercato interno che su quello estero, rileva l'Istat, rispettivamente con +3,9% e +4,9% l’estero.