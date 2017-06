INDUSTRIA: AD APRILE ORDINI -0,7% SU MESE, -2,2% SU ANNO

23 giugno 2017- 10:18

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - Ordini dell'industria in calo nel mese di aprile. Come per il fatturato, anche per gli ordinativi ad aprile si registra una diminuzione congiunturale (-0,7%); l’indice torna al livello registrato a gennaio. Nella media degli ultimi tre mesi la dinamica è positiva, con un aumento dello 0,8% rispetto ai tre mesi precedenti. E' quanto emerge dalle rilevazioni diffuse oggi dall'Istat.Nel confronto con il mese di aprile 2016, l’indice grezzo degli ordinativi registra una diminuzione del 2,2%. La flessione più rilevante riguarda la fabbricazione di computer ed elettronica (-14,2%), mentre l’incremento maggiore si registra nella fabbricazione di apparecchiature elettriche (+2,9%).