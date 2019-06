30 giugno 2019- 11:54 Industria: Bernini, 'Lega pagherà caro delega totale a Di Maio'

Roma 30 giu. (AdnKronos) - “La gestione del dossier Autostrade è la cartina di tornasole dell’incapacità del governo e delle sue divisioni insuperabili: sulla revoca delle concessioni ad Atlantia si confrontano la linea avventurista dei Cinque Stelle, con le improvvide fughe in avanti del ministro Toninelli e le frenate opportune della Lega. Ma il problema vero sta nella politica industriale lasciata tutta colpevolmente in mano a Di Maio quando furono decise le deleghe del governo". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. Per l'esponente azzurra si tratta di "un errore che la Lega rischia di pagare molto caro, perché le crisi aziendali irrisolte si moltiplicano e i casi Ilva, Whirpool e Fca-Maserati rappresentano un segnale d’allarme gravissimo: il disimpegno delle multinazionali dagli investimenti in Italia indotto dalle posizioni irresponsabili del ministro (in)competente”.