INDUSTRIA: CALENDA INCONTRA OMOLOGO INDIANO, FOCUS SU COOPERAZIONE

12 maggio 2017- 15:01

Roma, 12 mag. (AdnKronos) - Il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda ha incontrato questa mattina il ministro del Commercio e dell’Industria dell’India Nirmala Sitharaman. Al centro dell’incontro un approfondimento delle tematiche di politica commerciale e di cooperazione economica tra i due Paesi. I due ministri, si legge in una nota del Mise, hanno espresso la volontà di continuare a lavorare insieme per un sempre più ampio sviluppo della cooperazione bilaterale.Sitharaman ha evidenziato il crescente interesse delle imprese indiane verso l’Italia come meta degli investimenti e l’attenzione a sviluppare nuove partnership anche a livello di piccole e medie imprese. Entrambi hanno inoltre auspicato che si possa presto fornire nuovo slancio ai negoziati relativi all’accordo di libero Scambio Ue - India - cominciati già nel 2007 - che consentirebbero un significativo abbattimento delle barriere tariffarie e non tariffarie. Calenda ha ricordato che l’interscambio commerciale bilaterale è tornato a crescere dal 2014 superando l’anno scorso i 7,5 miliardi di euro ed ha identificato i principali settori di interesse strategico su cui lavorare per il rilancio delle relazioni economico-commerciali bilaterali (infrastrutture, costruzioni, meccanica, agro-industria, automotive ed energie rinnovabili). I ministri hanno anche firmato il Protocollo finale della 19ma sessione della Commissione Mista per la cooperazione economica tra Italia e India che si è tenuta a Roma nei giorni 11 e 12 maggio nel corso della quale sono state affrontate tematiche riguardanti la collaborazione commerciale ed industriale nonché lo stato degli investimenti bilaterali e le problematiche legate all’accesso al mercato nei rispettivi Paesi.