INDUSTRIA: CISL, POSITIVI DATI SU PRODUZIONE MA FARE CHE RIPRESA SIA DURATURA

11 luglio 2017- 15:29

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "I dati positivi sulla produzione industriale diffusi oggi dall’Istat sono incoraggianti ai fini della ripresa del nostro Paese". Ad affermarlo in una nota è il segretario confederale della Cisl, Angelo Colombini, commentando i dati Istat di oggi sulla produzione industriale."L’aumento degli investimenti, anche grazie al Piano nazionale Industria 4.0, probabilmente, sta dando i primi frutti. Ora -sottolinea il sindacalista- occorre fare in modo che la ripresa sia duratura senza i continui alti e bassi vissuti negli ultimi mesi affinché vi sia un vero incremento occupazionale". È chiaro, aggiunge Colombini, "che solo gli investimenti pubblici e privati nelle infrastrutture, nel manifatturiero sostenibile e nell’industria 4.0 portano sviluppo e più posti di lavoro, che devono diventare centrali nell’agenda politica del Paese. Sarebbe un ripresa incompleta e priva di senso se non riuscissimo a recuperare il terreno perduto sul piano occupazionale e se non mettessimo al centro le persone con il loro lavoro".