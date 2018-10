10 ottobre 2018- 10:50 Industria: Coldiretti, giù produzione alimentare, bene stop iva

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - La produzione alimentare è in calo per il secondo mese consecutivo sia in termini congiunturali (-0,4%) che tendenziali (-1,5%) e conferma l’importanza di voler scongiurare nella manovra il previsto aumento dell’Iva per non cadere in una pericolosa fase di recessione. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati dell’Istat sulla produzione industriale ad agosto. L’aumento dell’Iva avrebbe riguardato, continua la Coldiretti, anche beni di prima necessità come carne, pesce, yogurt, uova, riso, miele e zucchero con aliquota al 10% e il vino e la birra al 22% che rappresentano componenti importanti nei consumi delle famiglie. La spesa alimentare, sottolinea la Coldiretti, è la principale voce del budget delle famiglie dopo l’abitazione con un importo complessivo di 244 miliardi ed è quindi un elemento fondamentale per la ripresa dell’economia. I consumi alimentari nel 2018 sono risultati praticamente stagnanti con un aumento in valore di appena lo 0,9% nel 2018, secondo una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ismea relativi al primo semestre.