INDUSTRIA: CONSUMATORI, CALO PRODUZIONE IN TRIMESTRE SINTOMO INSTABILITà (2)

10 maggio 2017- 11:27

(AdnKronos) - Pertanto, sottolineano Adusbef e Federconsumatori, serve "avviare un Piano Straordinario per il Lavoro che preveda investimenti per lo sviluppo, l’innovazione e la crescita, che includa un programma per la messa in sicurezza antisismica e che valorizzi l’offerta turistica nel nostro Paese è il primo, fondamentale passo per restituire nuova linfa al mercato occupazionale". "Il rilancio dell’occupazione è un dovere etico e morale, oltre che una necessità dal punto di vista economico e sociale, a cui il Governo è chiamato a rispondere. Quando la situazione occupazionale migliorerà stabilmente, torneranno a crescere in misura significativa anche i consumi e, di conseguenza, la produzione", concludono Rosario Trefiletti ed Elio Lannutti, Presidenti di Federconsumatori e Adusbef.