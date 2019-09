27 settembre 2019- 17:31 Industria: Csc, a settembre produzione -0,7%

Roma, 27 set. (AdnKronos) - Il rimbalzo di agosto della produzione industriale annullato dall’arretramento di settembre. Il Centro Studi di Confindustria, infatti, rileva una diminuzione della produzione industriale dello 0,7% in settembre su agosto, quando c’è stato un recupero dello 0,8% rispetto a luglio.La produzione, al netto del diverso numero di giornate lavorative, arretra in settembre del 2,1% rispetto allo stesso mese del 2018; in agosto è stimata scendere dell’1% annuo. Gli ordini in volume registrano diminuzioni congiunturali in entrambi i mesi: -0,4% in settembre dopo -0,5% in agosto