31 ottobre 2019- 17:45 **Industria: Csc, produzione risale ad ottobre +0,6% ma prospettive non favorevoli**

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - Dinamica contrastante per la produzione industriale italiana negli ultimi mesi: alla riduzione rilevata in settembre (-0,6% congiunturale) è infatti seguito un rimbalzo in ottobre (+0,6%), in parte attribuibile a una ricostituzione delle scorte. Ma nonostante alcuni marginali miglioramenti la condizione dell’industria italiana rimane ancora "estremamente debole" e con "basse probabilità di inversione di rotta nel breve periodo". E' quanto stima il centro studi di Confindustria.