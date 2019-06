4 giugno 2019- 13:43 Industria: Dal Poz, 'da governo subito misure per internazionalizzazione'

Roma, 4 giu.(AdnKronos) - Il governo deve fare di più per aiutare l'internazionalizzazione delle imprese metalmeccaniche: la loro valutazione è al momento "diffusamente negativa sul grado di sostegno" all'export del settore. E' quanto sottolinea il presidente di Federmeccanica, Alberto Dal Poz, per il quale "è necessario quindi adottare velocemente misure efficaci volte a favorire la crescita delle imprese per essere competitivi. Sul punto registriamo un passo da parte del Governo che ha manifestato l’intenzione di voler operare in tal senso. L’auspicio - afferma Dal Poz è che queste dichiarazioni si traducano, presto, in fatti concreti e in risultati". Più in generale Federmeccanica chiede al governo "un clima di fiducia e di stabilità. Bisogna uscire dalla campagna elettorale permanente", afferma Dal Poz a margine della presentazione dell'Indagine congiunturale dell'associazione.