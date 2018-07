17 luglio 2018- 16:35 Industria: Federmacchine, +9,7% a 46,6 mld euro fatturato 2017

Milano, 17 lug. (AdnKronos) - Nel 2017, il fatturato dell’industria italiana costruttrice di beni strumentali si è attestato a 46,6 miliardi di euro, segnando un incremento del 9,7% rispetto all’anno precedente. Il risultato è stato determinato principalmente dall’ottimo andamento delle consegne sul mercato interno, trainate dalla vivace domanda di beni di investimento. Più moderato l’incremento dell’export. Positive le previsioni per il 2018 anche in virtù delle misure previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Questo è quanto emerge dai dati di consuntivo presentati questo pomeriggio da Sandro Salmoiraghi, presidente Federmacchine, in occasione dell’annuale assemblea della federazione delle imprese italiane costruttrici di beni strumentali che ospita l’incontro con Enrico Letta, presidente dell’Associazione Italia-Asean. Supportato dalle misure di super e iperammortamento, il consumo domestico è cresciuto, dell’11,6%, a 24 miliardi. A beneficiare di ciò sono state le consegne dei costruttori italiani sul mercato interno cresciute, del 14,3%, a 14,9 miliardi. Positivo anche l’andamento delle importazioni il cui valore si è attestato a 9,2 miliardi, il 7,6% in più rispetto al 2016.Dopo un 2016 piuttosto piatto, nel 2017, le esportazioni sono tornate a crescere in modo deciso, segnando un +7,6% rispetto all’anno precedente, pari 31,8 miliardi di euro. Principali mercati di sbocco dell’offerta italiana sono risultati: Germania (3,4 miliardi di euro, +8,1%), Stati Uniti (3 miliardi di euro, +2,6%), Cina (2,1 miliardi, +14%), Francia (2,1 miliardi, +5,5%) e Spagna (1,3 miliardi, +7,6%).