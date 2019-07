23 luglio 2019- 15:38 Industria: Federmacchine, Lesce nominato presidente

Milano, 23 lug. (AdnKronos) - Giuseppe Lesce è il nuovo presidente di Federmacchine, la federazione italiana dei produttori di beni strumentali. Lesce sarà presidente dell'associazione per il biennio 2019-2020. Giuseppe Lesce, direttore generale della divisione customer service di Sacmi Imola e membro del consiglio della federazione in rappresentanza di Ucima, l'Unione costruttori italiani macchine automatiche per il confezionamento e l’imballaggio, ha ricoperto, dal 2017, la carica di vicepresidente di Federmacchine.I due vicepresidenti sono Gabriella Marchioni Bocca e Riccardo Rosa, vicepresidente vicario. Alfredo Mariotti è confermato segretario generale della federazione.