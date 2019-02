19 febbraio 2019- 15:30 Industria: Fornaro, 'da Salvini e Di Maio silenzio assordante'

Roma, 19 feb. (AdnKronos) - “Anche i dati negativi sul fatturato dell’industria confermano che l’Italia sta entrando in recessione: dal governo un silenzio assordante. Dai grandi comunicatori Salvini e Di Maio nessuna proposta per contrastare questa brusca frenata della nostra economia". Lo afferma il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro."In questi mesi -aggiunge- i due vicepremier ci hanno abituato a dirette Facebook e a tweet a raffica e adesso che ci sarebbe bisogno di mettere in campo proposte in materia di politica economica nulla di nulla. Le imprese e i lavoratori non possono essere lasciati soli ed è sempre più urgente quel piano straordinario di investimenti pubblici e privati che dalla primavera scorsa chiediamo sia realizzato”.