INDUSTRIA: INTESA SP CONFERMA, CRESCITA 2018 SOLO IN MARGINALE RALLENTAMENTO

12 gennaio 2018- 12:32

Roma, 12 gen. (AdnKronos) - "In prospettiva, sia la produzione industriale che il pil dovrebbero riaccelerare già nel trimestre corrente; il ritmo di espansione potrebbe poi affievolirsi nel corso dell’anno, per via degli effetti dell’euro forte e delle ripercussioni di un’eventuale ingovernabilità all’indomani delle elezioni politiche. Tuttavia, confermiamo la nostra stima di una crescita 2018 solo in marginale rallentamento rispetto all’anno scorso (1,3%)". A sostenerlo è Paolo Mameli, senior economist Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, commentando il dato sulla produzione industriale a novembre.La produzione industriale, rileva, "è risultata invariata a novembre, dopo l’incremento di 0,6% m/m di ottobre. Il dato ha deluso le attese di consenso (+0,6% m/m), ma è stato solo di poco inferiore alla nostra più cauta previsione (+0,2% m/m). La tendenza annua è rallentata a +2,2% da un precedente +3% (ma si tratta del decimo mese consecutivo di espansione, la striscia positiva più lunga dal 2010-2011)".In crescita nel mese, osserva, "solo energia e beni durevoli; la produzione nel manifatturiero è calata, e la flessione sarebbe stata più accentuata al netto del boom nel volatile comparto farmaceutico. In sintesi, l’industria non dovrebbe aver contribuito al valore aggiunto nell’ultimo trimestre del 2017, il che è coerente con un rallentamento congiunturale del pil (stimiamo a 0,2% da 0,4% t/t); ciò peraltro non intacca la nostra previsione di una crescita di 1,5% nell’anno".