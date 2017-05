INDUSTRIA: INTESA SP, MANIFATTURIERO +1,6% A FINE ANNO

11 maggio 2017- 12:48

Milano, 11 mag. (AdnKronos) - Nel 2017 si rafforzerà la crescita del fatturato dell’industria manifatturiera italiana (+1,6% a prezzi costanti), per poi consolidarsi su ritmi leggermente più modesti (+1,5% in media d’anno, nel periodo 2018-21), condizionata dalla specializzazione in settori maturi e da un contesto internazionale ancora improntato all’incertezza. Lo evidenzia il rapporto di Intesa Sanpaolo 'Analisi dei Settori Industriali', nel quale si precisa anche che "proseguirà il processo di selezione all’interno del tessuto manifatturiero italiano, anche se in forma meno intensa rispetto a quanto registrato nel recente passato".Negli anni scorsi si è, infatti, evidenziato un forte miglioramento nei dati medi di redditività, con il Roi passato dal 4,5% del 2012 al 7,2% del 2015, a segnalare l’uscita dal mercato delle imprese più in difficoltà. Il venir meno di parte di questo effetto, congiuntamente a maggiori tensioni sui costi operativi, spingerà la reddittività a espandersi più lentamente in previsione: il Roi è atteso sfiorare l’8% nel 2021.Le esportazioni italiane dovrebbero crescere del 2,4% nel 2017, per poi collocarsi su ritmi medi di sviluppo intorno al 3%. Tuttavia, per effetto di una composizione geografica e settoriale meno favorevole, le nostre imprese non riusciranno a replicare gli ottimi risultati competitivi del 2016 (anno in cui la Cina risulta, per la prima volta, aver arrestato lo straordinario percorso di conquista dei mercati esteri iniziato negli anni ’90). Lo scorso anno, infatti, si è realizzato un guadagno di quote di mercato in tutti i settori, sia in quelli dove il recupero competitivo era già in atto (come nell’Alimentare e bevande, Largo consumo e Auto e moto) sia in quelli dove la performance 2016 è arrivata a interrompere un trend di progressiva erosione delle quote (come ad esempio i Mobili o il Sistema moda).