INDUSTRIA: INTESA SP, MANIFATTURIERO +1,6% A FINE ANNO (3)

11 maggio 2017- 12:48

(AdnKronos) - Anche l’Elettronica italiana è destinata a confrontarsi con sfide competitive importanti. Chiudono il ranking i produttori di beni di consumo tradizionali. In particolare, il settore degli Elettrodomestici è atteso stabilizzare i propri livelli produttivi nel medio termine, in uno scenario che vede gli operatori italiani ristrutturarsi e focalizzarsi su nicchie di prodotto di qualità. Anche i Mobili cresceranno a ritmi deboli, indotti da uno scenario competitivo difficile, nonostante le attese di una intonazione migliore della domanda mondiale rivolta agli operatori italiani posizionati sull’alto di gamma. La ripresa prevista della domanda, in particolare quella degli emergenti, consentirà un maggiore dinamismo per il Sistema Moda e per l’Alimentare e bevande, a fronte di una crescente internazionalizzazione, diffusa anche alle Pmi, grazie alle possibilità offerte dallo sviluppo dell’e-commerce.