19 febbraio 2019- 10:17 Industria: Istat, a dicembre fatturato -3,5% su mese, -4,2% su anno

Roma, 19 feb. (AdnKronos) - A dicembre 2018 si stima che il fatturato dell’industria diminuisca in termini congiunturali del 3,5%. Rispetto a dicembre 2017 il dato corretto per gli effetti ci calendario segna un calo del 7,3% mentre il dato grezzo registra una flessione del 4,2%. Lo rende noto l'Istat in un comunicato.