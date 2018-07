17 luglio 2018- 10:18 Industria: Istat, a maggio fatturato +1,7% e ordinativi +3,6% su mese(2)

(AdnKronos) - Gli indici destagionalizzati del fatturato e degli ordinativi raggiungono a maggio, sottolinea l'Istat, i livelli più alti da inizio anno, sia per il fatturato interno sia per quello estero. L’incremento congiunturale del fatturato coinvolge tutti i principali settori, con una spinta ulteriore proveniente dalla vivace dinamica dei prodotti energetici. In volume, il comparto manifatturiero registra un incremento congiunturale dell’1,5%, rimanendo sostanzialmente stabile nella media degli ultimi tre mesi.