17 luglio 2018- 10:17 Industria: Istat, a maggio fatturato +5% e ordinativi +4,9% su anno

Roma, 17 lug. (AdnKronos) - A maggio il fatturato totale dell'industria, corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22 come a maggio 2017), cresce in termini tendenziali del 5,0%, con incrementi del 4,5% sul mercato interno e del 5,8% su quello estero. E' quanto emerge dalle rilevazioni diffuse oggi dall'Istat. I settori che registrano le variazioni tendenziali più rilevanti sono quelli dei prodotti petroliferi raffinati (+24,4%) e dei prodotti farmaceutici (+13,2%), mentre il settore dei prodotti elettronici e ottici mostra la flessione maggiore (-4,4%). L’indice grezzo degli ordinativi segna un aumento tendenziale del 4,9%, con un incremento maggiore per il mercato estero (+8,1%) rispetto a quanto rilevato per il mercato interno (+2,8%). Il settore che registra il maggiore incremento è quello dei prodotti elettronici e ottici (+18,3%), mentre l’unica flessione si rileva per il settore del legno e della carta (-0,5%) .