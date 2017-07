INDUSTRIA: ISTAT, A MAGGIO PRODUZIONE +0,7% SU MESE, +2,8% SU ANNO

11 luglio 2017- 10:09

Roma, 11 mag. (AdnKronos) - Cresce la produzione industriale a maggio. L’indice destagionalizzato registra, infatti, un incremento dello 0,7% rispetto ad aprile. Nella media del trimestre marzo-maggio 2017 la produzione è aumentata dello 0,2% nei confronti dei tre mesi precedenti. Corretto per gli effetti di calendario, a maggio 2017 l’indice è aumentato in termini tendenziali del 2,8% (i giorni lavorativi sono stati 22 come a maggio 2016). Nella media dei primi cinque mesi dell’anno la produzione è aumentata dell’1,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. E' quanto emerge dalle rilevazioni diffuse oggi dall'Istat.