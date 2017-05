INDUSTRIA: ISTAT, AD APRILE PREZZI PRODUZIONE +0,1% SU MESE, +3,7% SU ANNO

30 maggio 2017- 10:04

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - Ad aprile 2017 l’indice dei prezzi alla produzione dell’industria aumenta dello 0,1% rispetto al mese precedente e del 3,7% nei confronti di aprile 2016. Lo rende noto l'Istat, l'istituto di statistica in un comunicato.I prezzi alla produzione dell’industria, sul mercato interno aumentano dello 0,1% rispetto a marzo e del 4,4% su base tendenziale. Al netto del comparto energetico si registrano aumenti dello 0,1%, in termini congiunturali e del 2,0% rispetto ad aprile 2016.Per il mercato estero, l’indice dei prezzi alla produzione dell’industria aumenta dello 0,2% rispetto al mese precedente (con una crescita dello 0,4% per l’area euro e dello 0,1% per quella non euro). In termini tendenziali si registra un aumento del 2,1% (con una variazione positiva del 2,6% per l’area euro e dell’1,8% per quella non euro).