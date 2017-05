INDUSTRIA: ISTAT, AD APRILE PREZZI PRODUZIONE +0,1% SU MESE, +3,7% SU ANNO (2)

30 maggio 2017- 10:04

(AdnKronos) - Il contributo maggiore all’incremento tendenziale dei prezzi alla produzione dell’industria, per il mercato interno, proviene dal comparto energetico (+3,1 punti percentuali). Per mercato estero i contributi positivi più rilevanti derivano dai beni intermedi sia per l’area euro sia per l’area non euro (rispettivamente +1,6 punti percentuali e +0,8 punti percentuali).Il settore di attività economica per il quale si rileva l’aumento tendenziale dei prezzi più ampio, sia sul mercato interno sia sul mercato estero, è quello della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati, con una crescita rispettivamente del 16,3% e del 33,1%.