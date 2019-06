7 giugno 2019- 19:04 Industria: Mise, il 12 tavoli Ast, Iveco Defence e Whirlpool

Roma, 7 giu. (AdnKronos) - Il ministero dello Sviluppo Economico ha convocato per il 12 giugno tavoli di crisi per discutere della situazione produttiva e occupazionale di Ast (ore 10), di Iveco Defence (ore 14) e Whirlpool (ore 17). Lo rende noto il Mise.Il ministero ha convocato per il 18 giugno, alle 14.30, il tavolo Csp, per il 20, alle 10, il tavolo Semitec, per il 21 giugno, alle 15, il tavolo Blutec e per il 26 giugno, alle 16, il tavolo Sider Alloys Italia. Per il 3 luglio, alle 10, è stato convocato il tavolo Abb.