21 febbraio 2019- 12:48 Industria: Mise, via a nuova politica per aeronautica, investimenti oltre 1 mld

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - Con la firma del ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, del decreto che finanzia l’industria aeronautica, previsto dalla Legge 808 del 1985, si avvia il nuovo piano di interventi per lo sviluppo e la crescita di competitività delle industrie del settore. E' quanto sottolinea il Mise in una nota. Sono infatti previsti investimenti che superano il miliardo di euro da impiegare per il finanziamento di progetti presentati da pmi e grandi imprese, con l’obiettivo prioritario di supportare quelli più innovativi. "Le risorse investite e l’attenzione nel valorizzare le eccellenze del settore aeronautico del nostro Paese rappresentano le linee guida dell’azione portata avanti dal Ministro Di Maio, che ha l’obiettivo - spiega il Mise - di potenziare lo sviluppo di tecnologie innovative e avviare, anche in questo campo strategico, una nuova politica industriale".Il provvedimento introduce, tra l’altro, un regime più agevolativo rispetto a quelli precedentemente adottati a favore delle PMI e supporta il raggruppamento tra imprese per la presentazione di progetti congiunti, prevedendo un coinvolgimento diretto delle realtà più piccole. Per la prima volta, dall’entrata in vigore della Legge 808 nel 1985, viene inoltre introdotta la possibilità di revoca dei finanziamenti nel caso di trasferimento all’estero dell’impresa beneficiaria.