10 giugno 2019- 15:15 Industria: Mulè, 'governo non pone rimedio a quadro preoccupante'

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - “Ennesimo crollo della produzione industriale (siamo a otto da inizio governo del cambiamento): -0,7% in un mese e -1,5% su base annuale. Si sta delineando sempre più un quadro preoccupante per l’economia italiana a cui questo governo non è capace di porre rimedio". Lo afferma Giorgio Mulè, portavoce dei Gruppi parlamentari di Forza Italia. "Quando non adotti nessuna misura per lo sviluppo e per il lavoro -aggiunge- i risultati sono questi: un cambiamento in peggio delle condizioni di vita degli italiani. Mettere la parola fine a questa esperienza è l’unica azione di buon senso rimasta all’esecutivo”.