INDUSTRIA: NEL 2017 PRODUZIONE MECCANICA ITALIANA A 46,7 MLD, +3,8%

13 febbraio 2018- 18:52

Milano, 13 feb. (AdnKronos) - Aumenta il valore della produzione dell'industria meccanica italiana. Nel 2017 la produzione ha toccato i 46,7 miliardi di euro, in aumento del 3,8% sull'anno precedente. Di questi, secondo i dati diffusi da Anima Confindustria, 27 miliardi di euro sono costituiti dalle esportazioni, in crescita del 2,9% rispetto al 2016. L'ufficio studi di Anima conferma il trend positivo del settore per il 2018: la produzione è prevista in aumento del 2,3% e l’export del 2,7%. La voce degli investimenti mostra un aumento a doppia cifra: +10,1% nel 2017 e +5,4% nell'anno in corso. "Le imprese stanno investendo bene nella digitalizzazione, ossia nella robotica, sensoristica applicata ed interconnessione sistemica. Ma il vero salto alla Smart Industry avverrà quando capiremo che il Piano Impresa 4.0 tocca tecnologie e produzione, ma soprattutto dona flessibilità, lavorando anche molto sulla formazione", afferma Alberto Caprari, presidente di Anima ConfindustriaPer Caprari "quello di cui abbiamo certamente bisogno, senza tentennamenti, è una stabilità nella politica industriale. Auspico pertanto che anche il prossimo governo scommetta sulla crescita delle imprese italiane, unica via per trainare tutto il Paese. È basilare continuare ad infondere fiducia all’imprenditoria tutta, affinché si possa continuare con gli investimenti mirati e presentarsi più forti nei mercati internazionali".