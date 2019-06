5 giugno 2019- 15:05 Industria: Padova - Treviso, mini rimbalzo a inizio anno, +1,7 p.c. (3)

(AdnKronos) - Un’industria dal valore aggiunto “tedesco”. Padova e Treviso rappresentano uno dei territori chiave dell’economia nazionale e un polo manifatturiero di riferimento, omogeneo e complementare nei settori. L’industria genera il 40% del valore aggiunto manifatturiero del Veneto e il 5,6% di quello italiano (13,9 miliardi di euro, 16,4 mld con le costruzioni - 2016 ultimo dato disponibile). Nel 2018 è di 23,5 miliardi di euro il valore delle esportazioni, ossia il 37,2% del totale veneto e il 5,1% di quello nazionale. L’attivo commerciale è di 9,8 miliardi (66,4% del Veneto). Un’area con numeri da record per dinamismo e innovazione imprenditoriale, crescita, export, che si candida a saldare il terzo vertice del nuovo triangolo industriale, che va da Milano a Bologna al Veneto centrale.La centralità dell’impresa, non solo economica ma sociale, civile e culturale, per una stagione di vero cambiamento, l’urgenza di adeguate politiche industriali ma anche di una svolta culturale delle forze di governo che hanno sin qui espresso un pregiudizio nei confronti delle imprese, saranno i temi al centro della prima Assemblea Generale di Assindustria Venetocentro Imprenditori Padova Treviso (seconda territoriale di Confindustria con 3.300 imprese e oltre 160.000 addetti) - “Impresa Responsabilità Futuro” - che si terrà giovedì 6 giugno, con inizio dei lavori alle ore 18.30, al Opendream (area ex Pagnossin) di Treviso.I lavori saranno aperti dalla relazione del Presidente di Assindustria Venetocentro, Massimo Finco. Seguirà l’intervento di Stefano Barrese, Responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. Quindi la conversazione con Antonio Calabrò, Vice Presidente di Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi e Direttore di Fondazione Pirelli. A seguire il confronto con Marco Bentivogli, Segretario generale Fim Cisl, Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi. Conduce Andrea Cabrini, Direttore Class CNBC. Le conclusioni saranno di Maria Cristina Piovesana, Presidente di Assindustria Venetocentro. Nel corso dei lavori Maria Cristina Piovesana assumerà la carica di Presidente di Assindustria Venetocentro per il prossimo anno, alternandosi con Massimo Finco che sarà Presidente Vicario.