31 ottobre 2019- 19:25 Industria: Patuanelli, 'Paese ha bisogno di un piano, delineare linee indirizzo'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Questo paese ha bisogno di un piano industriale che delinei quali sono le linee di indirizzo che il governo vorrà dire per un rilancio di tutti i settori produttivi del paese. Dobbiamo investire in innovazione, in 0tecnologie, in r&S". Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli intervenendo a Tagadà su La7.