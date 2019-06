7 giugno 2019- 15:22 Industria: per Gomma-Plastica luci e ombre, 'serve credito d'imposta su riciclo'

Milano, 7 giu. (AdnKronos) - Luci e ombre nel settore della Gomma e della Plastica. Nel caso della gomma, il 2018 è stato abbastanza positivo, con un aumento della produzione (+2,4%) e delle importazioni (+4%), mentre le esportazioni hanno registrato un leggero calo (-1%). Per la plastica, la domanda italiana nel 2018 è stata di 5,74 milioni di tonnellate, valore stagnante rispetto all’anno precedente (5,81 milioni) e sono in calo i mercati di sbocco dell’export. Sale la domanda di polimeri riciclati (+3,1%, 1,12 milioni di tonnellate), e flettono invece i consumi di materie plastiche vergini.Per accelerare la transizione sostenibile dell’industria, la Federazione Gomma Plastica guidata da Giorgio Quagliuolo rilancia la proposta del credito d’imposta per le aziende che utilizzano prodotti in plastica rigenerata. La misura andrebbe alle imprese che utilizzano almeno il 30% di plastica riciclata nei propri prodotti. Questo strumento, secondo l'associazione, permetterebbe il rilascio di nuove energie e di investimenti che potenzierebbero lo sviluppo sostenibile dell’industria e la sua competitività a livello internazionale. A oggi, circa il 15% della plastica utilizzata proviene dall'economia circolare, con un trend in continua crescita, e dei 3.095 prodotti certificati realizzati con una media del 90% di plastica riciclata oltre la metà sono stati registrati negli ultimi due anni.