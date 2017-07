INDUSTRIA: TOMASELLI (PD), BENE DATI SU PRODUZIONE, RAFFORZARE INVESTIMENTI

11 luglio 2017- 14:13

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "I dati Istat diffusi oggi sulla produzione industriale presentano uno scenario sicuramente positivo nel quale la ripresa si consolida, grazie agli sforzi compiuti da Governo e Parlamento e agli effetti delle riforme attuate. Resta la necessità di rafforzare gli investimenti, vera chiave di volta per un definitivo riapprodo dell'Italia nel posto che le spetta in Europa e nel mondo". Ad affermarlo in una nota è il senatore Salvatore Tomaselli, capogruppo Pd in commissione Industria.