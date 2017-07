INDUSTRIA: UCIMU, NEL 2017 PRODUZIONE MACCHINE UTENSILI +6,7% (2)

6 luglio 2017- 14:04

(AdnKronos) - Nei primi sei mesi dell'anno gli ordini sono cresciuti del 9,9% rispetto ai primi sei mesi del 2016, quelli esteri del 5,6% e quelli interni del 24,8%. Ma nonostante l'aumento degli indicatori, "neanche alla fine del 2017, ci dicono le previsioni, avremo recuperato tutto il terreno perduto negli anni della crisi. Il rilancio della competitività delle pmi manifatturiere è appena avviato, occorre tempo perché esse recepiscano i provvedimenti e avviino i piani di investimento", ha sottolineato Carboniero.Per questo, ha suggerito, "potrebbe essere utile trasformare il Superammortamento in provvedimento strutturale, anche per adeguare gli attuali coefficienti di ammortamento che non corrispondono più alla reale durata dei beni". E "a fronte di un grande interesse delle aziende ad impegnarsi nella propria riorganizzazione in chiave digitale, sarebbe opportuno valutare l’inserimento dell’Iperammortamento anche nella prossima Legge di bilancio, prolungandone l’operatività di un anno rispetto agli attuali termini fissati”.Inoltre, ha concluso Carboniero, "occorre intervenire sulle politiche fiscali e contributive anzitutto con l’azzeramento del cuneo fiscale per i giovani lavoratori e una ulteriore riduzione per tutti gli altri occupati”.