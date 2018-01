INDUSTRIA: UCIMU, ORDINI MACCHINE UTENSILI +13,7% NEL 2017

24 gennaio 2018- 11:55

Milano, 24 gen. (AdnKronos) - Crescono ancora gli ordini di macchine utensili italiane. Nel quarto trimestre del 2017 l'indice di Ucimu - Sistemi per produrre, l'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione, ha registrato un incremento del 21,% su base annua. Gli ordini esteri sono cresciuti del 6,2% rispetto al periodo ottobre-dicembre 2016, mentre sul fronte interno i costruttori italiani di macchine utensili hanno registrato un incremento della raccolta ordini dell’86,2% rispetto al quarto trimestre del 2016. Su tutto il 2017 l’indice totale ha registrato un incremento rispetto al 2016 del 13,7%. Gli ordini esteri sono cresciuti del 4,7% a totale recupero dell’arretramento registrato l’anno scorso, mentre gli ordini interni hanno registrato un incremento del 45,9%.“L’andamento della raccolta ordini del 2017 - ha affermato Massimo Carboniero, presidente di Ucimu- documenta due fenomeni decisamente positivi per il manifatturiero: da una parte, l’indice rileva la ripresa delle commesse oltreconfine il cui risultato, nel 2016, era stato invece deludente; dall’altra registra l’ottima performance degli investimenti in sistemi di produzione nel nostro paese ove gli utilizzatori, con un ritmo crescente nel corso del 2017, hanno acquisito tecnologia di ultima generazione per le proprie aziende”. Sul mercato interno, ha aggiunto, "è evidente l’impatto che i provvedimenti contenuti nel piano Industria 4.0, e in particolare Super e Iper ammortamento, hanno avuto sull’andamento delle vendite e sulla raccolta degli ordinativi".