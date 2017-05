INDUSTRIA: UNC, POSITIVI BENI CONSUMI DUREVOLI, SCESI DEL 30,6% DA 2008

10 maggio 2017- 10:43

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - "Dati positivi, ma una rondine non fa primavera. Bisogna attendere per capire se si tratta di un'inversione di tendenza o se è la solita alternanza tra dati positivi e negativi". Ad affermarlo in una nota è Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori commentando i dati dell'Istat sulla produzione industriale a marzo che è salita dello 0,4% rispetto a febbraio e del 2,8% rispetto a marzo 2016, nei dati corretti per effetto di calendario."In particolare, è una buona notizia la ripresa dei beni di consumo durevoli, +2% su base mensile e +4,3% su base annua. Una novità, se si pensa che dal 2008 ad oggi, sono crollati del 30,6%" prosegue Dona.Secondo lo studio dell'associazione di consumatori, infatti, dal marzo 2008 ad oggi, a fronte di un calo del 21,9% della produzione industriale complessiva, i beni di consumo durevoli sono precipitati del 30,6%. Più contenuto il calo dei beni di consumo non durevoli, -9,2%.