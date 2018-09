28 settembre 2018- 13:20 Industria: Wmf 2018, siglato accordo di cooperazione con Nazioni unite (2)

(AdnKronos) - La giornata si era aperta con la presentazione del video vincitore del contest targato World manufacturing forum: 'Here and now' di Simon Rivera, video artist statunitense. Al videomaker è stato consegnato il premio di 5mila euro e una statuetta creata per l’occasione da Adi design. "Il World Manufacturing Forum è un evento di portata internazionale, fondamentale per contribuire a definire le politiche del futuro nel settore economico -ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione Fabrizio Sala-. Stiamo lavorando per essere vicini ai nostri imprenditori, alle loro esigenze, per creare un ambiente fertile allo sviluppo, per capitalizzare le loro idee che meritano di essere realtà". "Idee che -ha aggiunto- partono in primo luogo dai nostri ragazzi. In questa direzione il concorso 'video contest' che è stato promosso rappresenta un'ottima iniziativa per coinvolgere gli studenti e per porre la loro attenzione su temi delicati e del futuro, come in questo caso quello dell'industria 4.0". Sul palco di Villa Erba, in plenaria, si sono poi alternati numerosi ospiti, rappresentanti delle istituzioni nazionali e internazionali e del mondo dell’industria globale. Tra questi: Giulio Centemero, commissione finanze Camera dei deputati, Pichet Durongkaveroj, ministro dell'Economia digitale e Società della Thailandia, Carlos Magarinos, ambasciatore presso l'ambasciata argentina in Brasile, Carlo Ferro, presidente di Stmicroelectronics Italy, Flemming Besenbacher, chairman Carlsberg, Ilijana Vavan, Gm Europe Kaspersky, Fabio Barsotti, vicepresidente esecutivo Leonardo. Tanti i temi approfonditi nel corso della seconda giornata del World Manufacturing Forum: 'Il manifatturiero come acceleratore per i Paesi emergenti', 'Il ruolo degli investimenti finanziari nello sviluppo manifatturiero', 'Risorsa consapevole manifatturiero: un'economia circolare per soddisfare gli obiettivi di sviluppo sostenibile', 'Intelligenza artificiale e la rivoluzione della cyber-rivoluzione industriale: modellare la fabbrica del futuro'.