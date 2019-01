22 gennaio 2019- 12:51 Infanzia: domani audizione Garante in commissione parlamentare

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - Domani, alle 8,45, la commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, a Palazzo San Macuto, svolgerà l’audizione della presidente dell'Autorità garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Filomena Albano, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.