23 gennaio 2019- 17:08 Infanzia: Ronzulli, 'leggi più adeguate per tutelarla'

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "Con l'audizione odierna della Garante per l'Infanzia, Filomena Albano, la Commissione parlamentare per l'Infanzia e l'adolescenza ha avviato l'indagine conoscitiva sul fenomeno della violenza sui minori e tra i minori per approfondire forme e modalità della sua reale diffusione. Ritengo che la Commissione, in sinergia con le attività promosse dall'Autorità Garante dell'Infanzia, possa contribuire ad individuare misure efficaci per intervenire sulla debole legislazione vigente e assicurare, a livello nazionale, la piena attuazione e l'effettiva tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti." Lo afferma, al termine dell'audizione, Licia Ronzulli, presidente della commissione e senatrice di Forza Italia. "Il clima di violenza nel quale vivono i minori -aggiunge- è fortemente influenzato dall'uso sempre più diffuso, anche tra i più giovani, di sostanze stupefacenti e di alcool e dalla fruizione di materiale pornografico, di videogiochi e di programmi violenti che finiscono per alterare la stessa percezione della realtà. Ciò che accomuna questi fenomeni è la presenza di una legislazione evidentemente inadeguata. Le norme che vietano la vendita di tali prodotti e che impongono ai venditori di controllare l'età dei clienti sono sistematicamente eluse dagli stessi esercenti che restano, ahimè, puntualmente impuniti. Ne risulta che gli adulti, conniventi nell'avallare le trasgressioni dei minori, sono i primi e veri responsabili di una situazione sempre più allarmante, complice, tra l'altro, la carenza educativa, nonché la disgregazione del tessuto sociale e familiare, dove il punto di riferimento genitoriale è sostituito dai social media”.