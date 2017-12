INFERNO CALIFORNIA: 230MILA EVACUATI

8 dicembre 2017- 09:19

Los Angeles, 7 dic. (AdnKronos) - Le fiamme, alimentate da venti fortissimi, continuano a divorare la California, dove, al momento, sono state costrette a lasciare le loro abitazioni oltre 230mila persone. Dall'inizio della settimana sono andati in fumo migliaia di ettari di vegetazione, centinaia di case e molte altre continuano a essere minacciate dalle fiamme. A sud di Los Angeles, almeno due persone sono rimaste ferite. L'agenzia californiana per la lotta contro gli incendi ha avvertito che i venti resteranno fortissimi, di categoria 1 secondo la classificazione degli uragani, fino a 120 chilometri all'ora ancora per tutta la giornata di oggi. Non solo, le temperature elevate di questi giorni creano delle condizioni "estremamente pericolose". Il mese scorso in un'altra serie di incendi in California erano morte oltre 40 persone.