INFLAZIONE: CODACONS, BENE MODIFICHE PANIERE ISTAT

2 febbraio 2018- 10:43

Roma, 2 feb. (AdnKronos) - Sono "assolutamente corrette le modifiche ai beni che costituiscono il paniere Istat, perché rispecchiano i cambiamenti registrati nelle abitudini degli italiani sia sul fronte alimentare, con l’ingresso della frutta esotica sempre più apprezzata dalle famiglie, sia su quello della casa, con l’entrata della lavasciuga e del robot aspirapolvere, la cui presenza è in crescita nelle abitazioni degli italiani". Lo afferma il Codacons, commentando le modifiche al paniere sul quale si calcola il tasso di inflazione. “Riteniamo molto importante soprattutto l’aumento di peso all’interno del paniere attribuito alla divisione di spesa 'trasporti', perché proprio per i trasporti si è registrata nel 2017 una stangata a danno delle famiglie, che hanno speso mediamente 110 euro in più per gli spostamenti – spiega il presidente Carlo Rienzi – Riteniamo tuttavia ancora insufficienti le ponderazioni relative ad alimentari e abitazione, acqua, elettricità e combustibili, il cui peso all’interno del paniere andrebbe incrementato ulteriormente per renderlo attinente alle spese e alle abitudini degli italiani”. “La variazione dei pesi è ancora più importante e delicata dei beni che entrano ed escono dal paniere, perché proprio su tali pesi si basa il calcolo dell’inflazione e, quindi, le scelte economiche che interessano milioni di cittadini”, conclude Rienzi.