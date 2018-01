INFLAZIONE: CODACONS, DA RIPRESA PREZZI 2017 STANGATA DA 364 EURO A FAMIGLIA

5 gennaio 2018- 11:50

Roma, 5 gen. (AdnKronos) - Il rialzo dell'inflazione nel 2017 ha determinato una stangata pari a 364 euro a famiglia. Lo afferma il Codacons, commentando i dati forniti oggi dall’Istat. "La ripresa del tasso di inflazione che nell’ultimo anno ha raggiunto quota 1,2% ha avuto effetti diretti sulle tasche degli italiani", spiega il presidente Carlo Rienzi.La crescita dei prezzi di beni e servizi, infatti, rileva, "ha prodotto un maggiore esborso nel corso del 2017 mediamente pari a +364 euro a famiglia. Marcati gli aumenti degli alimentari, cresciuti nel corso dell’ultimo anno del +1,9%, con una maggiore spesa per cibo e bevande pari a +102 euro a nucleo familiare".Ma a trainare l’inflazione del 2017 è soprattutto il comparto trasporti, i cui prezzi segnano un aumento del +3,4% rispetto all’anno precedente, denuncia il Codacons . "Questo significa che nell’ultimo anno ogni famiglia ha speso mediamente 110 euro in più rispetto al 2016 per i propri spostamenti", conclude l'associazione dei consumatori.