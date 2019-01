4 gennaio 2019- 13:45 Inflazione: Confcommercio, in frenata trasporti ed energetici

Roma, 4 gen. (AdnKronos) - "Il sensibile rallentamento dell’inflazione registrato a dicembre 2018 (dall’1,6% di novembre all’1,1% dell’ultimo mese) ha assunto dimensioni superiori alle attese. L’errore nella previsione è stato determinato interamente dalla voce 'trasporti', i cui prezzi si sono ridotti in ragione della caduta delle quotazioni del petrolio, a sua volta largamente riflessa nei prezzi dei carburanti per autotrazione". Così Ufficio Studi di Confcommercio commentando i dati dell'Istat diffusi oggi.Nel complesso, continua la nota, "queste evidenze sono da accogliere favorevolmente, in quanto contribuiscono a sostenere la dinamica, comunque debole, del potere d’acquisto delle famiglie. Per contro, segnali di fragilità del quadro dei consumi si avvertono nella deflazione che interessa, a dicembre, importanti categorie di spesa come l’abbigliamento e l’alimentazione. Quest’impressione è confermata dal differenziale che si registra tra Italia e UEM nell’inflazione di fondo (+0,6% in Italia, +1,1% nella UEM)".Il 2018, conclude Confcommercio, "si chiuderebbe con un inflazione in linea con il dato del 2017, lasciando un’eredità nulla al 2019".