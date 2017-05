INFLAZIONE: CONFCOMMERCIO, NESSUN ALLARMISMO

15 maggio 2017- 14:27

Roma, 15 mag. (AdnKronos) - "E’ un dato lievemente superiore alla stima preliminare, con l’avvicinamento alla soglia del 2%, che non contiene elementi tali da generare eccessive preoccupazioni". Così l’Ufficio Studi Confcommercio commentando i dati definitivi sull’inflazione ad aprile diffusi oggi dall’Istat.Sull’andamento del mese, rileva Confcommercio, "hanno, infatti, pesato in misura di rilevo fattori stagionali che hanno inciso in misura significativa sui prezzi di alcuni servizi. In positivo va valutato il parziale rientro dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d’acquisto, che incidono in misura rilevante nel determinare il sentiment delle famiglie". Va ricordato che, essendo gli impulsi inflazionistici attuali importati via materie prime energetiche, conclude Confcommercio, "l’aumento dei prezzi costringe le famiglie a fare i conti con un possibile ridimensionamento del reddito disponibile reale. In quest’ottica è fondamentale che non vi siano interventi di aggravio sul versante dell’imposizione fiscale".