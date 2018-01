INFLAZIONE: FEDERCONSUMATORI, URGENTI CONTROLLI CONTRO RINCARI INGIUSTIFICATI (2)

(AdnKronos) - A fronte di tali rilevazioni, commenta Emilio Viafora, presidente di Federconsumatori, "ci troviamo a ribadire la necessità di un capillare monitoraggio di prezzi e tariffe per contrastare il fenomeno degli aumenti inspiegabili ed ingiustificabili, che mette in serissima difficoltà i cittadini"."Verifiche e controlli mirati devono essere effettuati soprattutto nel settore dei carburanti, i cui gli aggravi si ripercuotono in modo diretto sulle tasche degli automobilisti ma anche indirettamente sui prezzi dei beni di consumo, poiché nel nostro Paese il trasporto dell’86% delle merci avviene su gomma", sottolinea Viafora.