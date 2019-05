31 maggio 2019- 14:27 Inflazione: Federdistribuzione, misure efficaci per rilancio consumi

Roma, 31 mag. (AdnKronos) - "Occorrono misure efficaci per il rilancio dei consumi". Così Federdistribuzione commentando i dati provvisori per il mese di maggio diffusi oggi dall'Istat registrano un tasso complessivo d’inflazione pari al +0,9% rispetto allo stesso mese del 2018. "A maggio si registra una lieve flessione dell’inflazione rispetto a quanto rilevato nel mese precedente dovuta ancora una volta alle componenti “volatili”, come alimentari freschi e carburanti mentre l’inflazione di fondo si assesta allo 0,5%", sottolinea Claudio Gradara, il presidente di Federdistribuzione."Nei primi cinque mesi dell’anno l’inflazione sempre oscillante intorno all’1% è indicatore di una domanda debole che non riesce a incidere sulla dinamica dei prezzi - aggiunge Gradara -. Ciò è testimoniato anche dai dati Istat del primo trimestre 2019 diffusi oggi che, se da un lato segnalano una crescita del Prodotto Interno Lordo limitata allo 0,1%, dall’altra evidenziano come questa modestissima crescita sia quasi interamente determinata dalla componente estera, limitando il contributo al PIL dei consumi delle famiglie al solo +0,1%".Questi dati sull’economia del Paese, rileva, "confermano che per il 2019 gli scenari complessivi rimangono preoccupanti anche in considerazione della prospettiva sempre più attuale dell’applicazione delle clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti dell’Iva a partire dal 2020 che assesterebbero un ulteriore duro colpo alla dinamica dei consumi, frenando le prospettive di crescita del Paese", conclude il Presidente di Federdistribuzione.