INFLAZIONE: FEDERDISTRIBUZIONE, PREZZI SOTTO CONTROLLO

2 febbraio 2018- 16:29

Roma, 2 feb. (AdnKronos) - "Continua la discesa regolare del tasso di inflazione dai picchi registrati all’inizio del 2017". Così Giovanni Cobolli Gigli, il presidente di Federdistribuzione commentando i dati provvisori sull'inflazione per il mese di gennaio diffusi oggi dall'Istat. "Il dato di gennaio 2018 -sottolinea- è il risultato di alcune principali tendenze che si sono tra loro compensate, quali la frenata dei prezzi dell’ortofrutta rispetto alle punte registrate a inizio 2017 per i fattori climatici e gli aumenti delle bollette, partiti da questo mese. Anche l’inflazione di fondo, ferma al +0,6%, consolida un periodo nel quale non si registrano tensioni inflazionistiche".Questa contenuta variazione dei prezzi, rileva, "se da un lato contribuisce a tutelare il potere d’acquisto delle famiglie, dall’altro testimonia un Paese nel quale la ripresa dei consumi non è ancora in grado di sostenere una “sana” crescita dei prezzi dovuta a una domanda forte che stimoli l’offerta e che ci avvicini a quel 2% obiettivo della Bce".I dati Istat delle vendite al dettaglio, rileva Cobolli Gigli, "ci raccontano infatti un 2017 che si chiuderà con una crescita a valore di pochi decimi di punto (siamo a +0,2% nei primi 11 mesi), dopo un 2016 chiuso a +0,1%. I segnali che abbiamo per l’avvio del 2018 sono inoltre negativi, pur essendo un periodo di saldi, a conferma di un percorso di uscita dalla crisi che, per quanto riguarda i consumi, ancora non si presenta diffuso su tutte le tipologie di acquisto dei consumatori, ma è concentrato su alcune, quali automobili, ristorazione, servizi, tempo libero e ricreazione", conclude il presidente di Federdistribuzione.