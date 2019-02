28 febbraio 2019- 15:37 Inflazione: Federdistribuzione, sotto controllo ma per domanda interna debole

Roma, 28 feb. (AdnKronos) - "Dopo l’apertura d’anno nel segno del rallentamento si registra un lieve rialzo dell’inflazione a causa di fattori stagionali quali i beni alimentari non lavorati. La dinamica dei prezzi rimane sotto controllo, come testimonia l’inflazione di fondo ferma allo 0,5%, ma è anche il segnale di una domanda interna che rimane troppo debole per sostenere la crescita del Paese". Così in una nota Federdistribuzione commentando i dati provvisori per il mese di febbraio diffusi oggi dall'Istat registrano un tasso complessivo d’inflazione pari al +1,1% rispetto allo stesso mese del 2018."Sul futuro permangono infatti molte incertezze. Ne è la cartina di tornasole il fatto che il clima di fiducia delle imprese ha raggiunto il minimo storico dal febbraio 2015 e che la fiducia dei consumatori fa un balzo indietro di diciotto mesi", sottolinea."Serve una nuova iniezione di fiducia per consumatori e imprese, attraverso misure che favoriscano investimenti e consumi. Anche a seguito del Country Report della Ue che annovera tra le preoccupazioni per l’Italia un’eventuale marcia indietro sull’apertura dei negozi la domenica e nei giorni festivi", conclude.