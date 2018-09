28 settembre 2018- 11:22 **Inflazione: Istat, + 1,2% dato acquisito 2018**

Roma, 28 set. (AdnKronos) - L’inflazione acquisita per il 2018 è +1,2% per l’indice generale e +0,8% per la componente di fondo. E' quanto emerge dalle stime preliminari diffuse oggi dall'Istat.