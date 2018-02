INFLAZIONE: ISTAT, A GENNAIO +0,2% SU MESE, +0,8% SU ANNO

2 febbraio 2018- 11:15

Roma, 2 feb. (AdnKronos) - A gennaio 2018 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,2% su base mensile e dello 0,8% su base annua (era +0,9% a dicembre 2017). E' quanto emerge dalle stime preliminari diffuse dall'Istat. La lieve frenata, sottolinea l'istituto di statistica, dell’inflazione si deve per lo più al rallentamento della crescita dei prezzi degli alimentari non lavorati (+0,1%, da +2,4% di dicembre 2017), dei beni energetici non regolamentati (+2,5% da +4,4%) e dei servizi relativi ai trasporti (+1,4% da +2,8%), mitigato dall’accelerazione dei prezzi degli alimentari lavorati (+2,3% da +0,8%) e degli energetici regolamentati (+5,2% da +3,7% del mese precedente). A gennaio, sia l’ ”inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, sia quella al netto dei soli beni energetici si attestano a +0,6% (la prima in salita di due decimi di punto percentuale e la seconda stabile rispetto al mese precedente). Su base annua la crescita dei prezzi sia dei beni sia dei servizi conferma i valori di dicembre 2017 (rispettivamente +1,1% e +0,6%). Quindi, il differenziale inflazionistico tra servizi e beni risulta negativo e pari a -0,5 punti percentuali. L’inflazione acquisita per il 2018 è pari a +0,3% per l’indice generale e -0,1% per la componente di fondo.