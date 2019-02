21 febbraio 2019- 10:26 **Inflazione: Istat, a gennaio +0,6% 'carrello spesa'**

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - Rallenta la crescita dei prezzi dei prodotti di largo consumo: per i beni alimentari, per la cura della casa e della persona passa da +0,7% a +0,6%, per i prodotti ad alta frequenza d’acquisto da +1,2% a +0,8% (portandosi anch’essa al di sotto dell’inflazione generale). E' quanto emerge dalle rilevazioni dell'Istat.